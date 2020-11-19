أوراسكوم كونستراكشون تحقق 66.6 مليون دولار أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 33.6%، لتصل إلى 66.6 مليون دولار، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 100.3 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين حققت الشركة صعوداً في الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، لتصل إلى 2.443 مليار دولار، وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.285 مليار دولار بالفترة المقارنة من عام 2019.

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وانخفض إجمالي الأرباح خلال نفس الفترة إلى 246 مليون دولار، مقابل 273.5 مليون دولار بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف الإيرادات مبلغ 2.197 مليار دولار، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 2.011 مليار دولار بالفترة المناظرة.

وانخفضت الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة إلى 116.9 مليون دولار، مقابل 161.3 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وبلغ الرصيد النقدي الصافي 208.9 مليون دولار في 30 سبتمبر 2020.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 30.2 مليون دولار في الربع الثالث 2020، و65 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.3 مليار دولار في 30 سبتمبر 2020.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2 مليار دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 2.8 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX مبلغ 7.7 مليار دولار في 30 سبتمبر 2020.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تحولت أوراسكوم كونستراكشون إلى الخسارة بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مسجله صافي بمبلغ 1.913 مليون دولار، مقابل 20.657 مليون دولار صافي أرباح بالفترة المناظرة.

وعلق المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون قائلاً:” تظهر نتائجنا للربع الثالث من عام 2020 إستمرارية الأداء الثابت للمجموعة”.

وأعرب بشاي عن سعادته بما حققته الشركة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة في ظل التحديات خلال العام الحالي، والتي تستند إلى البروتوكولات والسياسات القوية المعمول بها سابقا إلى جانب الاحتياطات الإضافية التي تم اتخاذها.

وقال:” نواصل نجاحنا في مواجهه التحديات المتعلقة بكوفيد – 19 على جبهات العمل والصحة والسلامة”.

وأشار:” أدت جهودنا في الحصول على عقود جديدة مع مانتمتع به من ميزة تنافسية في السماح لنا بالحفاظ على مستوى جيد للمشروعات تحت التنفيذ ذات جودة”.

وقد بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.3 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة العقود الجديدة 2 مليار دولار في 30 سبتمبر 2020.

كما تسلط النتائج المالية لهذا الربع الضوء على تركيز الشركة على العناصر المهمة لأعمال مثل تنفيذ المشروع والتحصيلات والتدفقات النقدية وضبط التكلفة.

وزادت الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 4..4% على أساس مقارنة سنوي، مما يعكس أساس تشغيل مواقعنا بالكامل.

كما تحسنت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2020، وزدات بنسبة 44.9% على أساس مقارنة ربع سنوي لتصل إلى 51 مليون دولار، مما يشير إلى الجهود الناجحة في ضوابط المشروعات وتحسين التكاليف.

أضاف أنه تم الحفاظ على صافي الرصيد النقدي عند 208.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020.

ونوه أن مجموعة BESIX أظهرت قوة إدارتها وعملياتها، حيث حققت أرباحا إيجابية خلال هذا الربع بما يتماشي مع المستوى الذي تم تحقيقة في الربع الثالث من عام 2019، علاوة على ذلك، سجلت BESIX مستوى المشروعات تحت التنفيذ قدرها 4.2 مليار يورو وعقود جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في 30 سبتمبر 2020.

واختتم بشاي قائلاً:” نتيجة لاتباعنا النهج المتحفظ في وقت سابق من هذا باقتراح توزيع أرباح أقل في أغسطس من العام الجاري، مما كان مخططا له سابقا قبل كوفيد -19، وافق مجلس الإدارة بتوزيع ربح مرحل يتم سددها خلال شهر يناير 2021، وسيتم تأكيد قيمة مبلغ التوزيع وتاريخ السداد خلال شهر ديسمبر 2020 ويأتي هذا بعد إجراء توزيعات الأرباح البالغة 0.21 دولار للسهم والتي تم توزيعها بالفعل في أغسطس من العام الجاري”.

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