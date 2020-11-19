البورصة تتراجع 0.77% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77%، ليتداول عند مستوى 10905 نقطة.

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وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65%، و0.77% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 293.116 مليون جنيه، على 129 شركة من خلال 3.928 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض شراء إجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة وذلك لعدد 25.736 مليون سهم بقيمة إجمالية 193.021 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 27 في حين لم تتغير أسعار 56.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 183.917 مليون جنيه، منها 183.3 مليون جنيه للمؤسسات، و616.923 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 137.805 مليون جنيه، منها 85.656 مليون جنيه للمؤسسات، و52.148 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 46.112 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 46.879 مليون جنيه، مقابل 767.754 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.21%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.99%، ثم سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.96%.

في حين تصدر سهم أودن للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.34%، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 3.21%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 3.18%.

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