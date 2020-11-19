روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا عند 463 والإصابات تتجاوز المليونين

_ تجاوزت إصابات فيروس كورونا في روسيا يوم الخميس حاجز المليوني إصابة، بعد أن سجلت البلاد 23610 إصابات جديدة و463 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وكلاهما زيادة يومية قياسية.

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وروسيا هي خامس دولة تسجل أعلى عدد من الإصابات بالفيروس في العالم بحصيلة بلغت مليونين و15608 إصابات، وتسبقها الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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كما بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات في البلاد الآن 34850 وفاة.

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