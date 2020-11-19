الأسهم الأوروبية تتراجع بعد هبوط وول ستريت بفعل مخاوف كورونا

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_ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها وول ستريت إذ يخشى المستثمرون جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.
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ونزل المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، فيما قادت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين الخسائر في التعاملات المبكرة.
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ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 المؤشر ستوكس 600 لمستويات لم يُجلها منذ فبراير شباط في وقت سابق من الأسبوع الجاري والأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وانخفض سهم المجموعة المتعثرة تيسن كروب 3.8 بالمئة بعد أن قالت إنها ستحتاج لخفض خمسة آلاف وظيفة أخرى لتخفيف أثر أزمة فيروس كورونا على أنشطتها.
وهوى سهم طيران النرويج 15.7 بالمئة بعد أن طلبت الشركة من محكمة أيرلندية الإشراف على إعادة هيكلة دينها الضخم مع سعيها لتجنب الانهيار.
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