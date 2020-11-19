مال وأعمال

الذهب عند أقل مستوى في أسبوع مع زيادة الآمال بتعاف اقتصادي أسرع

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_ تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع الخميس 19 نوفمبر إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1863.12 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر  في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأونصة، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1862.30 دولار للأونصة.

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هذا وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس آزار أمس الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونا جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.

وتأثر الذهب أيضا بارتفاع مؤشر الدولار 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1% إلى 24.08 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.6% إلى 936.54 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2319.10 دولار للأونصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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