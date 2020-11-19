عاجل.. وزارة البترول تطرح مزايدة للتنقيب عن الحديد والنحاس

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة للتنقيب عن الحديد والنحاس والفوسفات ورصاص زنك ورمال بيضاء وأملاح البوتاسيوم وكاولين وطمي بحيرة ناصر، والمعادن المصاحبة لها، وذلك حتى 15 مارس 2021 للتقدم بالعروض.
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وقال وزير البترول- في تصريح اليوم الخميس، إن المزايدة تضم عدة قطاعات تقل مساحتها عن 16 كيلو متر مربع، وذلك بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية لهيئة الثروة المعدنية من الإنتاج.
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ولفت الوزير إلى أنه وفقا للشروط المعلنة، فسيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تستثمر في القيمة المضافة بجانب التنقيب عن المعادن، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
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