مال وأعمال

انخفاض صادرات الساعات السويسرية بأكبر نسبة منذ 80 عاما بسبب الجائحة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ توقع اتحاد قطاع الساعات السويسرية تراجع الصادرات بأكبر نسبة سنوية هذا العام منذ 80 عاما، وذلك بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على السياحة والطلب على السلع الفاخرة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال الاتحاد إن الصادرات تراجعت بنسبة 26% خلال أول عشرة أشهر من العام.

اضغط لتحميل العدد السابع والسبعون من نشرة دوت الخليج

CairoICT

وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت بنسبة 1ر7% لتصل إلى 9ر1 مليار فرانك ( 2 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما تعد أدنى نسبة تراجع منذ تسعة أشهر.

وقال في بيان إنه على الرغم من انتعاش سوق الصين بسبب الطلب المحلي القوي، فإن الأسواق في أنحاء أوروبا مازالت تعاني.

وجاء في بيان الاتحاد أن ” تفشي الفيروس من جديد أدى لفرض قيود جديدة، مما يشير إلى مستقبل متشائم خلال البضعة أشهر المقبلة”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض صادرات الساعات السويسرية بأكبر نسبة منذ 80 عاما بسبب الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا