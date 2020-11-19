البورصة تقلص خسائرها في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10914نقطة، مسجلا انخفاض بنسبة 0.69%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.90%، ليتداول عند مستوى 62.79 جنيه.

في حين صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.05%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.1%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.054.875 مليار جنيه على 182 شركة من خلال 29628 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض شراء إجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس على أسهم شركة السويس للأسمنت المصدرة وذلك لعدد 25.736 مليون سهم بقيمة إجمالية 193.021 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل ارتفاع 64 في حين لم تتغير أسعار 48.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 162.177 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 162.828 مليون جنيه، مقابل 650.423 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 135.083 مليون جنيه، منها 79.921 مليون جنيه للأفراد، و55.161 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 27.094 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 42.172 مليون جنيه، مقابل 15.077 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الاكثر ارتفاعاً بنسبة 10.10%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.99%، ثم سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.05%.

في حين تصدر سهم العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.83%، تلاه سهم ابن سينا فارما بنسبة 3.99%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 3.94%.

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