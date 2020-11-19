المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 15% من 10.25%

وكالات _ رفع البنك المركزي المصري التركي معدل الفائدة إلى 15%، وهو متوسط توقعات محللين أجرت عليهم بلومبرج ورويترز مسحًا. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بقوة، والمستثمرون الآن ينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن السياسات المالية والنقدية المستقبلية. اضغط لتحميل العدد السابع والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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