مال وأعمال

المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 15% من 10.25%

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وكالات _ رفع البنك المركزي المصري التركي معدل الفائدة إلى 15%، وهو متوسط توقعات محللين أجرت عليهم بلومبرج ورويترز مسحًا.

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وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بقوة، والمستثمرون الآن ينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن السياسات المالية والنقدية المستقبلية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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