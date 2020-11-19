توقعات بوصول الدين العالمي إلى 365% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020

وكالات _ قال معهد التمويل الدولي، إن إجمالي مستوى الدين العالمي ارتفع بمقدار 15 تريليون دولار في العام الحالي حتى الآن متجهًا نحو تجاوز 277 تريليون دولار خلال 2020.

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وتوقع معهد التمويل الدولي وصول الدين إلى 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العام، مقارنة مع 320% في نهاية 2019.

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ورجح معهد التمويل الدولي أن دين الولايات المتحدة يتجه نحو 80 تريليون دولار هذا العام، مرتفعًا من 71 تريليون دولار في 2019 مستحوذا على نحو 29% من الدين العالمي.

وقال معهد التمويل الدولي ارتفعت ديون منطقة اليورو أيضًا بقيمة 1.5 تريليون دولار عند 53 تريليون دولار حتى سبتمبر.

وارتفع عبء الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 26% خلال العام الحالي حتى الآن ليقترب من 250% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الدين العالمي بوتيرة غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وذلك مع لجوء الشركات والحكومات إلى الاقتراض لمواجهة أزمة فيروس “كوفيد -19”.

وحذر المعهد من أن وتيرة تراكم الديون ستترك الاقتصاد العالمي يعاني لتقليل الاقتراض في المستقبل دون التأثير بصورة سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي.

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