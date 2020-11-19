رئيس المركزي التركي: نستهدف تراجعا دائما للتضخم

_ قال البنك المركزي المصري التركي يوم الخميس، إنه يستهدف تراجعا دائما في التضخم، رافعا سعر الفائدة الرئيسي 475 نقطة أساس إلى 15 بالمئة كما كان متوقعا.

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وقالت لجنة وضع السياسة في بيان بعد أول اجتماع للبنك منذ تولى ناجي إقبال منصب المحافظ قبل أقل من أسبوعين “تشديد السياسة النقدية سيكون مستمرا بحزم حتى تحقيق تراجع دائم للتضخم”.

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وظل التضخم التركي قريبا من 12 بالمئة طوال العام ولامست الليرة سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الشهور القليلة الماضية لكنها ارتفعت الأسبوع الماضي بفضل توقع تشديد نقدي كبير.

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