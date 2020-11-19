أصول بنك عوده مصر ترتفع إلى 83.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

دوت الخليج – كشفت القوائم المالية لبنك عوده – مصر، عن ارتفاع الأصول لتصل إلى 83.2 مليار جنيه، في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 75.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2019، بزيادة 10.6%، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 7.5 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه.

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وسجلت محفظة ودائع العملاء 73.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 65.6 مليار جنيه في ديسمبر، بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه، وبنمو 12%، كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 29.2 مليار جنيه، بالمقارنة بمبلغ 26 مليار جنيه في نهاية 2019، بزيادة قدرها 3.2 مليار جنيه في ذات الفترة.

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وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب من 1.4 جنيه مليار في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019، إلى 1.5 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الجاري.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده -مصر، في بيان اليوم، إنه بالرغم من التبعات السلبية لأزمة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية إلا أن البنك استطاع تحقيق نتائج أعمال إيجابية، ليؤكد وجود بنيان مصرفي قوي في السوق المصرية.

وأضاف بدير: نجح بنك عوده – مصر في تأسيس نظام قوي ومستدام ساعده على تخطي الأزمات فضلا عن نهج تعاوني للأعمال بين فريق العمل بهدف خدمة العملاء.

وحقق بنك عوده مصر طفرة في الاستثمارات المالية حيث بلغت خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 31 مليار جنيه، بينما كانت في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نحو17.6 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 75%.

وأكد بدير، أن البنك يسعى دائما إلى المشاركة في المشروعات القومية فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وينتهج بنك عوده مصر، خطط توسعية في مصر، عبر حجم الأعمال وافتتاح الفروع الجديدة والانتشار في المحافظات، ووصل إجمالي عدد الفروع إلى 53 فرعا منهم عدد 4 فروع مخصصة للصيرفة الإسلامية.

وبحسب البيان، يشارك بنك عوده في المشروعات الحيوية ومبادرات البنك المركزي المصري المصري التي تمثل اتجاه الدولة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي، وخلق وسائل جديدة للدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق القنوات الرقمية.

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