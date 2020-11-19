مال وأعمال

اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو في سبتمبر

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_ كشفت بيانات من البنك المركزي المصري الأوروبي يوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.

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وفي اثنى عشر شهرا حتى سبتمبر، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 بالمئة قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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