صندوق النقد: انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال صعبا

وكالات _ أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم أن انتعاش الاقتصاد العالمي “لا يزال صعبا” بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 في كثير من الدول.

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وأوضحت في مدونة نشرت قبل قمة العشرين “في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق” مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي “عرضة لانتكاسات”.

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في هذا الإطار، ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين بذل “جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات”.

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