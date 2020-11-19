طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 742 ألف مع تزايد مخاوف كورونا

وكالات _ أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت قبل دقائق، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع على عكس المتوقع، ليثير هذا الارتفاع القلق مع استمرار الموجة الثانية من وباء كورونا في تعطيل الأعمال.

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وذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد ارتفع إلى 742 ألف شخص، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تترقب تراجع المطالبات إلى 707 ألاف، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 711 ألفاً، والذي تم تعديله في تقرير اليوم، من القراءة الأولية البالغة 709 ألاف مطالبة.

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كما ذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد سقطت بأكثر من المتوقع كذلك إلى 6.372 مليون مطالبة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا التي احتاجت إلى دخول المستشفى، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز الـ 79 ألف حالة يوم أمس الأربعاء، وبلغ عدد الوفيات اليومية أعلى مستوياته منذ أوائل مايو.

وقامت العديد من الولايات بفرض إجراءات إغلاق جديدة وقيود على التنقل والحركة وأوامر بالتباعد الاجتماعي، مما يؤثر بكل تأكيد على الأعمال التجارية.

وفي ذات الوقت، يتباطأ النمو الاقتصادي مع تلاشي احتمالات حزمة التحفيز التي طال انتظارها، والتي كان من الممكن أن تساعد الاقتصاد الذي دخل في حالة ركود في فبراير.

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