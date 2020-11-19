وزير الإعلام السعودي: إعادة النظر في زيادة القيمة المضافة بعد الجائحة

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_ قال وزير الإعلام السعودي المكلف يوم الخميس، إن المملكة ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
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وأبلغ الوزير ماجد بن عبد الله القصبي مؤتمرا صحفيا أن قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي كان “مؤلما”.
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