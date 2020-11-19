الصناعات المعدنية تقلص حصتها في أسمنت بورتلاند طرة المصرية إلى 17.95%

رنا ممدوح _ قلصت شركة الصناعات المعدنية حصتها في رأسمال أسمنت بورتلاند طرة المصرية من 18.085% إلى 17.945%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الصناعات المعدنية قامت ببيع نحو 100 ألف سهم من أسهم أسمنت بورتلاند طرة المصرية بقيمة 724.288 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 7.24 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن السويس للأسمنت تمتلك الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 66.122%، تلاه سهم القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 17.945 ثم شركة ميناف بنسبة 5.81%. اضغط لتحميل العدد السابع والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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