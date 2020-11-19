إيطاليا تسجل أكثر من 650 وفاة و36 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا اليوم _ أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 650 وفاة و36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 653 وفاة و36176 إصابة بالفيروس، مقابل 753 وفاة و34282 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونا و308528 إصابة مؤكدة، منها 47870 حالة وفاة و761671 حالة نشطة و498987 حالة شفاء، ما يجعل إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا والعالم.

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