مال وأعمال

القائمة الكاملة لشركات المرحلة الثانية الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

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قررت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية إلزام 350 شركة صناعية وتجارية بالعديد من القطاعات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو ما تقدمه من خدمات.

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وقالت المصلحة في قرارها إن تلك الشركات تلتزم باستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام التجويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بجهاز التصنيف GPC، على أن تقوم الشركات بتنفيذ إجراءات تسجيلها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالشركة من خلال الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

كما نص القرار على أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في المادة الأولى استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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