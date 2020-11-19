منظمة الصحة: لقاحات كوفيد-19 يجب أن تكون منفعة عامة عالمية

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سي إن بي سي _ قال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس إن الأخبار الواردة من شركات الأدوية العالمية بأن لقاحات فيروس كورونا المرشحة فعالة للغاية موضع ترحيب، ولكن يجب القيام بعمل لضمان وصولها إلى الجميع في جميع أنحاء العالم.
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وقال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بث على الإنترنت أثناء مناقشة آخر أخبار اللقاحات “أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الأمل في انتظارنا أكثر من اليأس الذي خلفنا”. وأضاف أنها لن تكون “رصاصة فضية” لأن الوصول إلى اللقاح سيكون محدودًا في البداية.
وتأتي التعليقات بعد بيانات التجارب من شركتي الأدوية العملاقين فايزر و موديرنا، مما يدل على أن اللقاحات الخاصة بكل منهما آمنة وفعالة للغاية في الوقاية من كوفيد-19.
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