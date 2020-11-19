المراجعة الأولى.. صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع رغم كورونا

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أمنية إبراهيم – قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، إن فريق الخبراء بقيادة أوما راماكريشنان استكمل بعثة المراجعة الأولى، والتي تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، ناقشت فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية، وأولويات السياسات الاقتصادية، في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.
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وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
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