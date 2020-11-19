المراجعة الأولى.. صندوق النقد: الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع رغم كورونا

أمنية إبراهيم – قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، إن فريق الخبراء بقيادة أوما راماكريشنان استكمل بعثة المراجعة الأولى، والتي تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، ناقشت فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية، وأولويات السياسات الاقتصادية، في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.

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وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

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