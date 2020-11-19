عاجل.. صندوق النقد: صرف 1.6 مليار دولار دفعة جديدة لمصر خلال أسابيع

أمنية إبراهيم – قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر ستصرف دفعة جديدة من اتفاق برنامج الاستعداد الائتماني، بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، خلال الأسابيع القادمة، فور صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

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وأشارت في بيان اليوم، إلى توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

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