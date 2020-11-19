فرق مصرية تحقق المركز الأول في السحابة والثاني في الشبكات بمسابقة هواوي تكنولوجيز العالمية

أعلنت هواوي تكنولوجيز مصر، العاملة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تبوء مصر الصدارة في مسابقتها العالمية لبرنامجها التدريبي ICT Talent Bank / iTB لتنمية مهارات وبناء قدرات المواهب الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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ووفق بيان، حصلت الفرق المصرية على المركز المتميز في مجال “السحابة” والمركز الثاني في مجال “الشبكات” متفوقين على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة على مستوى العالم.

ويهدف برنامج iTB إلى تطوير مهارات الأجيال الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تفعيل والاستمرار في التحول الرقمي طبقا لرؤية مصر 2030.

وتعد هذه المسابقة الخطوة النهائية في المرحلة الأولى للبرنامج العالمي iTB حيث يتكون البرنامج من ثلاث مراحل هم “الوصول” والتي تهدف الى التواصل مع الطلاب والخريجين الجدد في الجامعات المصرية المختلفة واختيار المواهب للانضمام الى البرنامج، في حين تركز المرحلة الثانية على “التدريب” من خلال مراكز البحث والتطوير في الصين، وأكاديمية هواوي وتوفير برامج التدريب المختلفة عن ُبعد، ثم تأتى المرحلة الثالثة “التوظيف” لتوفير فرص عمل للطلاب والمواهب المتميزة في شركة هواوي او أي من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز مصر، إن الشركة تؤمن بأهمية السوق المصري وقدرته على تحقيق التميز الرقمي في منطقة شمال أفريقيا والذي لن يتحقق بدون ومساهمة العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم الشباب الذين يمثلون ذخيرة هذه الامة وأملها في مستقبل مشرق.

وأضاف إن هواوي على نقل الخبرة والمعرفة من خلال خبرائها المتخصصين في البرنامج العالمي iTB لبناء المهارات والقدرات التنافسية على مستوى المنطقة.

وأشاد فنسنت بالطلاب المصريين لرغبتهم في زيادة معرفتهم والتأهل لسوق العمل، حيث أن الاستثمار في الذات هو أفضل استثمار.

وقال، إن الطلاب المصريين أدهشوا العالم في عدد المشتركين حيث احتلت مصر الصدارة على المستوى العالمي من خلال اشتراك 23 ألف طالب في المسابقة يمثلون ما يقرب من 55% من إجمالي الطلاب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الفوز في المسابقة النهائية في مجالات السحابة والشبكات”.

ومنذ بدء الإعلان عن مرحلة “الوصول” في البرنامج العالمي iTB ، قام فريق عمل هواوي بتنظيم ما يقرب من 75 مؤتمرا خلال 65 يوما في المحافظات المصرية المختلفة لتقديم البرنامج إلى الطلاب المستهدفين وتعريفهم بفوائد الاشتراك وإمكانية الحصول على الشهادات المعتمدة المختلفة من هواوي وهم HCIE شهادة هواوي المعتمدة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وHCIP شهادة هواوي المعتمدة للمحترفين، وHCIA شهادة هواوى المعتمدة للمساعدين.

وخلال مرحلة التصفيات، قامت هواوي باختيار الطلاب من الجامعات المصرية المختلفة للاشتراك في المسابقة الاقليمية التأهيلية بمساعدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجامعة النهضة حيث أحتل الطلاب المصريين المركز الأول متفوقين على طلاب شمال أفريقيا من دول ساحل العاج، الكاميرون، تونس، الجزائر، السنغال والمغرب وغيرهم من الدول المشاركة في المنطقة. وجاءت المرحلة النهائية من المسابقة العالمية لتعلن عن فوز الفرق المصرية وتحقيقهم المركز المتميز – متفوقين على أصحاب المركز الأول – في مجال “السحابة” والمركز الثاني في مجال “الشبكات”.

وأطلقت هواوي برنامج iTB لسد الفجوة الرقمية من خلال الاستثمار في الشباب، ومع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، تخطط شركة هواوي للبدء في مرحلة “التدريب” للطلاب المتميزين لصقل مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل لخلق جيل متمكن من قيادة مصر الى التحول الرقمي بما يتناسب مع التوجهات العالمية.

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