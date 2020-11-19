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تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة تجاوز أهداف البرنامج
أمنية إبراهيم – قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان اليوم، إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020.
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وأوضحت راماكريشنان، أن التوقعات تأتي في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد-19.
وأشارت إلى أن التزام السلطات المصرية وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة بنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.
ولفتت راماكريشنان، إلى أن السياسة المالية لمصر تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات المصرية تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
وأكدت على ضرورة وأهمية عودة الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي فور استقرار التعافي الاقتصادي، لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يتوقع 2.8% معدل نمو 2020/2021.. وضرورة عودة الفائض الأولى إلى 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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