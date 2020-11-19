صندوق النقد: البنك المركزي المصري المصري ينتهج سياسة نقدية بطابع تيسيري ملائم

أمنية إبراهيم – أكدت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان اليوم، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم.

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وأضافت راماكريشنان، أن صندوق النقد الدولي يرحب بخفض سعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي المصري المصري مؤخرا، لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بمصر في شهر سبتمبر إلى (3,7%) –والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية– استدعي “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وفي سياق متصل، أشارت راماكريشنان، إلى ارتفاع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.

النظام المصرفي المصري يتمتع بسيولة وربحية ورسملة جيدة

وأكدت رئيس بعثة الخبراء بصندوق النقد الدولي، أن النظام المصرفي المصري لا زال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

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