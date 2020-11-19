النص الكامل لبيان صندوق النقد الدولي حول نتائج المراجعة الأولى

أمنية إبراهيم – أصدر صندوق النقد الدولي، بيان اليوم، بشأن توصل فريق الخبراء بقيادة أوما راماكريشنان لاتفاق مع السلطات المصرية حول المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق الاستعداد الائتماني.

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وذكر بيان الصندوق، أن فريق الخبراء أتم المراجعة عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020، ناقش فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية، وأولويات السياسات الاقتصادية، في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه تم التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأضافت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).

وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

وتابعت: من المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التزام السلطات وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأاهداف التي يتضمنها البرنامج.

وقالت إنه بالنسبة لانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استدعي ذلك “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وأكدت رئيس بعثة الصندوق، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، وأن البعثة ترحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.

وأضافت أن سعر الصرف ارتفع بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأكدت أن النظام المصرفي المصري لا زال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

وأشارت إلى أن السياسة المالية لمصر تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

وأضافت أنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.

وتابعت: “في خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19، ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة”.

ولفتت أيضا إلى أن مصر قامت بنشر المعلومات المالية المحدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.

وفي ختام بيان البعثة قالت راماكريشنان: “يود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة”.

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