الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد أنباء عن محادثات تحفيز جديدة

_ أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس حيث تدعمت معنويات المستثمرين في أواخر الجلسة بفضل تجدد الآمال في تحفيز جديد وسط مخاوف حيال اتساع نطاق الإغلاقات والتسريحات بسبب تنامي إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة والعالم.

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تلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة دعما بعد أن قال تشك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ إن زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس ميتش مكونيل وافق على استئناف المحادثات لوضع حزمة مالية جديدة.

وقال رايان دتريك، كبير مخططي السوق لدى إل.بي.إل فايننشال في تشارولت بولاية نورث كارولاينا، “طالعنا كتاب قواعد اللعبة هذا من قبل، حيث يلتمس المستثمرون الأمان في التكنولوجيا وأسهم النمو عندما يبدي الاقتصاد بوادر تباطؤ.. لكن كل شيء تغير في ظل الآمال حيال خطة التحفيز التالية.

“الأسواق تنتعش انتعاشا واضحا على أساس ذلك التفاؤل.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 43.82 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليصل إلى 29482.24 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.06 نقطة أو 0.39 بالمئة مسجلا 3581.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 103.11 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 11904.71 نقطة.

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