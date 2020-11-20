الصين تصدر سندات سيادية مقومة باليورو بقيمة 4 مليارات

شينخوا _ أصدرت وزارة المالية الصينية سندات سيادية مقومة باليورو بقيمة أربعة مليارات.

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وذكرت الوزارة على موقعها الالكتروني أن السندات السيادية، جاءت على ثلاث شرائح تشمل سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات و15 سنة باجمالي قيمة 750 مليون يورو وملياري يورو و1.25 مليار يورو بالترتيب.

وأضافت أن شريحة الخمس سنوات حققت ناتج بيع سلبيا للمرة الأولى.

وقالت الوزارة إن هذا يعد الإصدار السنوي الثاني على التوالي منذ أعادت الصين إصدار سندات سيادية مقومة باليورو في عام 2019.

وأشارت الى أن الاصدار يعكس أن عزم الصين وثقتها بالانفتاح إلى مستوى أعلى على نحو شامل وتعميق التكامل مع أسواق رأس المال الدولية وتعزيز التعاون مع المستثمرين الدوليين.

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