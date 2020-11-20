إصابات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 9 ملايين

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_ كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية يوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند تجاوزت تسعة ملايين بعد تسجيل 45882 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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والهند هي ثاني دولة بالعالم تتجاوز حاجز التسعة ملايين إصابة بالفيروس المستجد بعد الولايات المتحدة، لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر.
وقالت الوزارة إنها سجلت 584 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 132162.
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