مال وأعمال

إصابات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 9 ملايين

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_ كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية يوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند تجاوزت تسعة ملايين بعد تسجيل 45882 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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والهند هي ثاني دولة بالعالم تتجاوز حاجز التسعة ملايين إصابة بالفيروس المستجد بعد الولايات المتحدة، لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر.

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وقالت الوزارة إنها سجلت 584 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 132162.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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