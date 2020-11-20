الصين تبقي معدل القرض الأساسي بدون تغيير للشهر السابع على التوالي

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وكالات _ ثبتت الصين اليوم الجمعة، معدل القرض الأساسي بدون تغيير للشهر السابع على التوالي، كما كان متوقع على نطاق واسع.
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وثبتت الصين معدل القرض لمدة عام عند 3.85 بالمئة، والقرض لمدة خمس سنوات عند 4.65 بالمئة.
وكانت الصين قد خفضت معدل القرض لمدة عام وخمس سنوات في ابريل الماضي. حيث تم تخفيض معدل القرض لمدة عام بواقع عشرين نقطة أساس، والقرض لمدة خمسة أعوام بعشر نقاط أساس.
ويتم تغيير معدل القرض الأساسي بناء على تقارير 18 بنكا في الصين، رغم أن بكين لها سلطة التحكم في معدل القروض.
ويأتي معدل القرض الجديد بدلا من المعدل القياسي الذي وضعه البنك المركزي المصري الصيني في أغسطس عام 2019 .
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