تراجع معنويات المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 6 أشهر

_ أظهر مسح اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين في بريطانيا هوت لأدنى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس كورونا لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر.

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وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه إلى -33 من -31 في أكتوبر.

وأشار استطلاع أجرته لآراء خبراء اقتصاديين إلى قراءة عند -34.

ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2013.

وقال جو ستاتون مدير استراتيجية العملاء لدى جي.إف.كيه “سيوجه هذا ضربة لأي انتعاش في المستقبل بسبب أن إنفاق المستهلكين المتفائلين يغذي اقتصاد بريطانيا والثقة المنخفضة عدوة التعافي”.

ويُضاف المسح إلى مؤشرات أخرى على تدهور الاقتصاد مما حفز جولة جديدة من الدعم من الحكومة وبنك إنجلترا المركزي هذا الشهر لأنشطة الأعمال والموظفين.

ونما اقتصاد بريطانيا بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 1.1 بالمئة في سبتمبر، ليتخلف عن بقية الدول الغنية إذ يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة حتى قبل أحدث إجراءات للعزل العام المرتبطة بكوفيد-19.

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