أردوغان: رفع الفائدة علاج مر لكنه ضروري لخفض التضخم

_ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة، إن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 475 نقطة أساس يوم الخميس علاج مر يهدف لخفض التضخم، القابع عند نحو 12 بالمئة في معظم فترات العام.

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وقال أردوغان”ندرك أننا نحتاج لتناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة. أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار”.

ومتحدثا إلى قادة أعمال في إسطنبول، قال أردوغان أيضا إنه يعتقد أن تراجع التضخم سيحدث استقرارا في العملة وكرر رؤيته الاقتصادية المحافظة بأن أسعار الفائدة سبب التضخم.

وقال الرئيس “هدفنا الحقيقي أن نخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد في أقرب وقت ممكن، ثم إلى المستويات المستهدفة في الأمد المتوسط وأن نضمن أن أسعار الفائدة ستنخفض بما يتماشى مع هذا”.

ورفع البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 بالمئة وتعهد بأن يظل يتبنى موقفا متشددا تجاه التضخم يوم الخميس، مما عزز الليرة في ظل رئاسة محافظ البنك المركزي المصري المُعين حديثا ناجي إقبال.

ورفع الفائدة هو الأكبر في أكثر من عامين وقد يدعم الليرة بعد أن بلغت سلسلة من المستويات المتدنية منذ الصيف، على الرغم من أنه قد يبطئ تعافيا اقتصاديا من تداعيات فيروس كورونا.

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