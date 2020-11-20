جنرال موتورز تخطط للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

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وكالات _ تخطط مجموعة “جنرال موتورز” لتوسيع نطاق إنتاج سياراتها الكهربائية بشكل كبير وإنفاق المزيد من الأموال على ذلك مقارنة بما كان مخططا لها سابقا.
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وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الخميس، إنه بحلول نهاية 2025، ستكون 40% من سيارات الشركة من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.
وتخطط جنرال موتورز لتقديم 30 طرازا كهربائيا حول العالم بحلول ذلك الوقت. وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات بمقدار الثلث إلى 27 مليار دولار.
وأوضحت بارا أن تغير المناخ حقيقي، ونريد أن نكون جزءا من الحل.
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