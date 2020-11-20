مال وأعمال

جنرال موتورز تخطط للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ تخطط مجموعة “جنرال موتورز” لتوسيع نطاق إنتاج سياراتها الكهربائية بشكل كبير وإنفاق المزيد من الأموال على ذلك مقارنة بما كان مخططا لها سابقا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الخميس، إنه بحلول نهاية 2025، ستكون 40% من سيارات الشركة من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.

CairoICT

وتخطط جنرال موتورز لتقديم 30 طرازا كهربائيا حول العالم بحلول ذلك الوقت. وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات بمقدار الثلث إلى 27 مليار دولار.

وأوضحت بارا أن تغير المناخ حقيقي، ونريد أن نكون جزءا من الحل.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنرال موتورز تخطط للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا