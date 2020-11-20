الاتحاد الأوروبي: بريطانيا لم تتخذ ما يكفي لإبرام اتفاق تجاري بعد بريكست

وكالات _ لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن المملكة المتحدة لم تتحرك بما يكفي للتغلب على الثلاث عقبات الرئيسية أمام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا.

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فيما دعا ثلاثة من قادة التكتل إلى تكثيف خطط طوارئ في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

وفي اجتماع في بروكسل اليوم قيل للوفود من دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء البالغة 27 دولة أن التقدم كان بطيئا وأن المفاوضات يمكن أن تستمر حتى ديسمبر، بحسب مصادر كانت في الاجتماع وطلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مخول لها التحدث علانية.

وواجهت المحادثات الأسبوع الجاري صعوبة جراء الكشف عن إصابة أحد أعضاء فريق الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا، وجرى تعليق المفاوضات وجها لوجه الآن وأن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه سوف يخضع للحجر الصحي فيما ينفد الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وفي وقت متأخر من أمس، دعا قادة فرنسا وبلجيكا وهولندا التكتل إلى إعداد خطط طوارئ في حال فشل التوصل لاتفاق، وإذا ما حدث هذا، فسوف تواجه الشركات والمستهلكون عراقيل حيث أنه سوف يعود تطبيق الرسوم والحصص.

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