النادي الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ وأضاف أن صالح سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة. وأصبح صالح جمعة ثاني حالة إيجابية بين صفوف الأهلي بعد محمود عبدالمنعم كهربا. ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏غدا السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ يذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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