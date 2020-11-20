مال وأعمال

النادي الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

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أعلن النادي الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وأضاف أن صالح سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

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وأصبح صالح جمعة ثاني حالة إيجابية بين صفوف الأهلي بعد محمود عبدالمنعم كهربا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏غدا السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

يذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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