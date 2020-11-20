ألفاريز آند مارسال تنسحب من تدقيق لمصرف لبنان المركزي

_ قال غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لرويترز اليوم الجمعة، إن شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق.

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كما أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ذكر أن وزني أخطر الرئيس ميشال عون بقرار شركة الاستشارات إنهاء عقد التدقيق، وهو مطلب أساسي لتقديم دعم مالي خارجي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية.

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