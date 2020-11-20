الاتحاد الأوروبي يعتزم حث مجموعة العشرين بالإبقاء على الدعم الاقتصادي المرتبط بكورونا

وكالات _ تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت، حث قادة مجموعة العشرين على الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي لحين حدوث تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.

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وقال فون دير لاين اليوم الجمعة “سأشدد على أهمية الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي، حتي يحدث التعاف بقوة”.

وسيجتمع قادة مجموعة العشرين في مؤتمر عن بعد غدا السبت لبحث مسائل من بينها جائحة كوفيد-19 ومساعيهم لمكافحة تغير المناخ.

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