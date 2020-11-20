مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يعتزم حث مجموعة العشرين بالإبقاء على الدعم الاقتصادي المرتبط بكورونا

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وكالات _ تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت، حث قادة مجموعة العشرين على الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي لحين حدوث تعاف قوي من جائحة كوفيد-19.

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وقال فون دير لاين اليوم الجمعة “سأشدد على أهمية الإبقاء على تدابير الدعم الاقتصادي، حتي يحدث التعاف بقوة”.

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وسيجتمع قادة مجموعة العشرين في مؤتمر عن بعد غدا السبت لبحث مسائل من بينها جائحة كوفيد-19 ومساعيهم لمكافحة تغير المناخ.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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