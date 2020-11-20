مال وأعمال

وول ستريت تتراجع عند الفتح بفعل مخاوف من انحسار التحفيز

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع طفيف يوم الجمعة مع تنامي المخاوف بشأن انحسار التحفيز والضرر الاقتصادي الناجم عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

CairoICT

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 45.66 نقطة، بما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 29437.57 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 2.56 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 3579.31 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.02 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 11892.7 نقطة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تتراجع عند الفتح بفعل مخاوف من انحسار التحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا