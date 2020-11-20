بوتين: الاقتصاد الروسي سينكمش 3.9% في 2020

وكالات _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش 3.9 % في 2020، متبنيا توقعات وزارة الاقتصاد، وهي أكثر تفاؤلا من انكماش اقتصادي خمسة بالمئة توقعه البنك المركزي المصري.

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وقال بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) “الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 4.4 % بحسب التوقعات… سنشهد أيضا في روسيا انكماشا بنحو 3.9 بالمئة وفق تقديراتنا”.

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