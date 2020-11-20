بيتكوين تصعد لقمة 3 سنوات وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

سي إن بي سي _ صعدت بيتكوين إلى قمة ثلاث سنوات عند 18600 دولار الجمعة 20 نوفمبر، بارتفاع يومي 4.5%، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

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زادت بيتكوين أكثر من 16% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019، وهي مرتفعة 160% هذا العام.

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