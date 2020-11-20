- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نزل 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك بعد انخفاض ثلاثة بالمئة في سبتمبر.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقالت الوزارة إن الانكماش الاقتصادي يعود بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، مضيفة أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 3.6 بالمئة.
وعدلت الوزارة قراءة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر من 3.3 بالمئة في قراءة الشهر الماضي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الروسي ينكمش 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.