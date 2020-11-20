مال وأعمال

الذهب يصعد مع إحياء منوتشين لآمال التحفيز بالولايات المتحدة

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سي إن بي سي _ ارتفع الذهب الجمعة 20 نوفمبر بعد أن أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن المفاوضات بشأن إجراءات التحفيز ستستمر، مما دعم الإقبال على المعدن تحوطا من التضخم المحتمل.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1872.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 1856 بتوقيت غرينتش، لكنه نزل 0.8% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية العقود الآجلة الأمريكية للذهب على زيادة 0.7% إلى 1872.40 دولار.

وقال منوتشين إنه هو وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز سيتحدثان اليوم مع قادة الجمهوريين في الكونغرس عن مفاوضات مع الكونجرس بشأن مزيد من الدعم الاقتصادي.

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وقال ديفيد ميغر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز “تدعم الذهب من فكرة أن محادثات التحفيز تتقدم من جديد، إذ أدركنا أن إجراءات البنوك المركزية بشأن السيولة وإجراءات التحفيز المالي لا تزال القوة الدافعة للسوق”.

فقد الذهب حوالي 5% منذ تقارير إيجابية عن لقاحين لكوفيد-19 من فايزر ومودرنا في آخر 12 يوما.

واستفاد الذهب هذا العام بشكل أساسي على خلفية الضرر الاقتصادي من الجائحة وما نجم عن ذلك من تحفيز عالمي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 24.27 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 949.93 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2325.60 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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