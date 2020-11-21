إصابات كورونا عالميا تتجاوز 57.17 مليون والوفيات مليون و365111

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 57.17 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و365111 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 252493 11737129
الهند 132162 9004365
البرازيل 168061 5981767
فرنسا 47127 2086288
روسيا 35311 2039926
إسبانيا 42618 1556730
المملكة المتحدة 54286 1473508
الأرجنتين 36532 1349434
إيطاليا 48569 1345767
كولومبيا 34761 1225490
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
20 – العراق 11883 531769
29 – السعودية 5745 354813
32 – المغرب 5182 316260
39 – الأردن 2116 174335
41 – الإمارات 547 156523
44 – الكويت 861 139308
45 – قطر 235 136888
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