إصابات كورونا عالميا تتجاوز 57.17 مليون والوفيات مليون و365111

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 57.17 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و365111 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 252493 11737129

الهند 132162 9004365

البرازيل 168061 5981767

فرنسا 47127 2086288

روسيا 35311 2039926

إسبانيا 42618 1556730

المملكة المتحدة 54286 1473508

الأرجنتين 36532 1349434

إيطاليا 48569 1345767

كولومبيا 34761 1225490

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20 – العراق 11883 531769

29 – السعودية 5745 354813

32 – المغرب 5182 316260

‭‭‭‭‭‭39‬‬‬‬‬‬ – الأردن 2116 174335

41 – الإمارات 547 156523

44 – الكويت 861 139308

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭45‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ – قطر 235 136888

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