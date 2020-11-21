مال وأعمال

ارتفاع واردات وصادرات السيارات في الصين خلال أكتوبر

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شينخوا _ واصلت واردات وصادرات السيارات الصينية زخم النمو في أكتوبر بزيادة 48.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي قدمتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

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وذكرت الجمعية نقلا عن بيانات الجمارك أن حجم الواردات والصادرات في الشهر الماضي بلغ 15.33 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 2 في المائة عن الشهر الأسبق.

وفي بيان تفصيلي، ارتفعت واردات السيارات بنسبة 73.3 في المائة على أساس سنوي إلى 8.33 مليار دولار في أكتوبر، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 27.5 في المائة لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال هذه الفترة.

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وقالت الجمعية إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي واردات وصادرات السيارات 118.37 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 8 في المائة على أساس سنوي، لكنه تقلص من الانخفاض المسجل في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وبدأ سوق السيارات الصيني، الذي تضرر من وباء كوفيد-19، في الانتعاش في أبريل بفضل الطلب المكبوت والسياسات الداعمة، مسجلا ارتفاع المبيعات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، مما أنهى سلسلة الانكماش على مدار الـ21 شهرا الماضية، وفقا للمصلحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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