الانتخابات الأمريكية.. ترامب متمسك بفوزه ويتهم فايزر بتعمد تأخير اللقاح بعد الاقتراع

العربية نت _ جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الجمعة، الادعاء بأنه الفائز في الانتخابات، واتهم شركات الأدوية خاصة فايزر بتعمد تأخير الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا من أجل الإضرار بإعادة انتخابه.

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وأضاف ترامب: “قررت شركة فايزر وآخرون عدم تقييم نتائج لقاحهم، أو بعبارة أخرى عدم الخروج بلقاح إلا بعد الانتخابات مباشرة، هذا بسبب ما فعلته مع الدول الصديقة والعناصر الأخرى، وذلك بدلاً من خطتهم الأصلية لتقييم البيانات في أكتوبر.. لذلك، كانوا سيخرجون في أكتوبر لكنهم قرروا التأجيل بسبب ما أفعله، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنه بصراحة، هذا شيء كبير جدًا، شيء كبير جدا”.

يأتي ذلك فيما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا من شركة فايزر وشركة بيونتك.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن وتقييم البيانات الخاصة بلقاح محتمل للفيروس ستكون مفتوحة وشفافة قدر الإمكان، مشيرة إلى أن اللجنة، المكونة من خبراء خارجيين في العلوم والصحة العامة من جميع أنحاء البلاد سيناقشون مدى سلامة وفعالية لقاح فايزر بيونتك وفهم البيانات والمعلومات العلمية التي ستقوم إدارة الغذاء والدواء بتقييمها من أجل اتخاذ قرار بشأن السماح باستخدام لقاح للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ترامب: “قررت شركة فايزر وآخرون عدم تقييم نتائج لقاحهم، أو بعبارة أخرى عدم الخروج بلقاح إلا بعد الانتخابات مباشرة، هذا بسبب ما فعلته مع الدول الصديقة والعناصر الأخرى، وذلك بدلاً من خطتهم الأصلية لتقييم البيانات في أكتوبر.. لذلك، كانوا سيخرجون في أكتوبر لكنهم قرروا التأجيل بسبب ما أفعله، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنه بصراحة، هذا شيء كبير جدًا، شيء كبير جدا”.

يأتي ذلك فيما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا من شركة فايزر وشركة بيونتك.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن وتقييم البيانات الخاصة بلقاح محتمل للفيروس ستكون مفتوحة وشفافة قدر الإمكان، مشيرة إلى أن اللجنة، المكونة من خبراء خارجيين في العلوم والصحة العامة من جميع أنحاء البلاد سيناقشون مدى سلامة وفعالية لقاح فايزر/بيونتك وفهم البيانات والمعلومات العلمية التي ستقوم إدارة الغذاء والدواء بتقييمها من أجل اتخاذ قرار بشأن السماح باستخدام لقاح للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

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