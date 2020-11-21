روسيا تسجل رقما قياسيا 24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ سجلت روسيا رقما قياسيا 24822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت من بينها 7168 في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و64748 حالة.
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وسجلت السلطات أيضا 467 حالة وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 35778 حالة.
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