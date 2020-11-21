هل شركة كيونت نصابة؟ كل ما تود معرفته

كيونت هي شركة عالمية متخصِصَة في البيع المباشر ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ. تعرض شركة كيونت مجموعة واسعة من المنتجات على متجرها الإلكتروني متاجر كيونت التي صممت خصيصاً لمساعدة الناس على بدء حياة أفضل من خلال منتجات صحية 100% منتجات نباتية 100% لا يوجد بها أي مواد حيوانية او صناعية.

شركة كيونت عن فرصة بيع مباشر قائمة على التجارة الإلكترونية تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة تم ابتكارها لإضافة قيمة إلى حياتك اليومية بشكل شامل. إنها فرصتك لرعاية روح ريادة الأعمال لديك، وأن تكون أنت رئيس نفسك، وأن تُطَوِّر أعمالك، وتعزز حياتك من خلال أفضل المنتجات، وأن يتم تكريمك لعملك الجاد وإخلاصك في العمل. علاوة على ذلك، فهي واحدة من الشركات الوحيدة التي تضمن لعائلتك جني فوائد عملك لفترة طويلة بعد رحيلك. كل هذا مبني على أساس متين من الخدمة - من خلال فلسفة ارفع نفسك لمساعدة البشرية (RYTHM) والتي تتيح لك رد الجميل للمجتمعات المحرومة.

هل شركة كيونت نصابة؟

تعمل كيونت في بلاد تحت قوانين معقدة وصارمة، ولوائح تحكم هذه الصناعة. تتضمن هذه البلاد سنغافورة، وهونج كونج، وألمانيا، حيث عملياتنا قانونية تماماً.

نعرف أنه يوجد في البيع المباشر من يقومون بممارسات غير أخلاقية مما يجعل الصناعة هدفاً سهلاً لافتراءات. لكن لطالما التزمت كيونت بالإجراءات واللوائح القانونية في كل بلدٍ عملت فيه، كما أنها تلتزم بدفع الضرائب، وتشارك في أعمال خيرية كثيرة، وتعيد الاستثمار في البلاد التي تعمل فيها. كما أنها تعمل على غرس قواعد للسلوك المهنية في موزعيها ونعاقب من ينتهك سياساتنا وإجراءاتها. ويمكنك الاطلاع على خبر: إنهاء تعاقداتها مع 409 ممثلاً مستقلاً على المستوى العالمي بسبب المخالفات وسوء السلوك المهني اطلع على هذاالخبر

هل شركة كيونت نصابة وما علاقتها بالتسويق الهرمي والأشخاص الممثلين لها المدعين بالربح للأشخاص

المخططات الهرمية غير قانونية والأغلبية العظمى ممن يشارك فيها يخسر الكثير من المال. تعتمد تلك المخططات على تعيين ممثلين جدد، وليس على مبيعات المنتجات والخدمات للربح. كما أنها تتقاضى رسوماً كبيرة أولية من أعضائها وتقنعهم بشراء كميات كبيرة من المخزونات لا يمكن إرجاعها. وعادةً تكون تلك المنتجات ذات قيمة قليلة أو عديمة النفع.

غالباً ما يكون سوء الفهم السبب في الخلط بين شركات البيع المباشر والشركات التي تحاول غش الناس والاحتيال عليهم. غير أن في الأغلب عندما يشكو الناس من شركة بيع مباشر، يكون إما بسبب عدم استيعابهم كم من الجهد والعمل عليهم بذله حتى يحققوا نجاحاً في هذا المجال، وإما لأن أحداً أضلهم. مما يجعل شركات مثل شركة كيونت ضحية لاتهامات ليس لها نهاية في مختلف وسائل الإعلام، وعرضة لشكاوى وتكهنات لا أساس لها من الصحة.

هل شركة كيونت نصابة ولماذا يوجد العديد من الشكاوى على الإنترنت ضد كيونت ومنتجاتها؟

بعد التدقيق في هذه الشكاوى اكتشفت كيونت أن أغلبها لا يكون من ممثلين مستقلين حقيقيين، أو من عملاء الشركة. وإذا قدم أحد شكوى لخدمة عملاء كيونت، تقوم بتتبعها وفحصها حتى يسوى الأمر.

التحديات التي تواجهها في الشكاوى على الإنترنت هي كالتالي:

أشخاص يدعون مواجهة مشاكل مع كيونت ولكنهم لم يتقدموا لها بشكوى رسمية لشركة كيونت.

أشخاص يطالبون بطلبات غير واقعية تتعلق بالاسترداد بعد شرائهم لمنتجاتنا بسنوات.

أشخاص يدعون أنهم ممثلون مستقلون أو عملاء ولكن لا وجود لهم في قاعدة بيانتها.

ممثلون مستقلون مستاؤون لأنهم اكتشفوا أن البيع المباشر ليس لهم وأن النجاح فيه لا يستحق العناء والعمل الشاق.

اذا كنت عميل بالفعل لدى كيونت وقد تعرض لاي ضرر مادي او معنوي من اشخاص لدي كيونت او لديك شكاوي فلا تترد بالاتصال بالشركة:

وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للأشخاص بقول اىشئ بدون الخوف من عواقبه وتمكنهم من إخفاء هويتهم. أي شكوى يتم تسجيلها خلال مركزها للدعم العالمي GSC يتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن كما يتم حل المشكلة في وقت قصير ان كان يوجد تكدس.

وبمساعدة مركز خدمة العملاء متعدد اللغات لديها وهو مركز دعم كيونت العالمي (QNET Global Support Centre) أو GSC، فإنك ستتلقى الدعم عالي الجودة أينما كنت في العالم. تتوفر خدماتها أيضًا بـ 12 لغة بما في ذلك الهندية والعربية والكانتونية الصينية والفرنسية والبهاسا الإندونيسية والماندرين والبهاسا الملايو والفارسية والروسية والتاميلية والتركية ، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

يمكنك أيضًا الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني إلى المركز من أي مكان في العالم على رقم 60379498288+ و [email protected]

*جميع المكالمات مجانية عندما يتم إجراؤها من داخل البلد المحدد، باستثناء تركيا التي يتم فيها فرض رسوم بأسعار المكالمات المحلية (تسري أسعار المكالمات الدولية على المكالمات التي تتم من خارج تركيا).

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