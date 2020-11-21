تويتر: سنسلم إدارة بايدن الحساب الرسمي لرئيس أمريكا يوم تنصيبه

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سي إن إن _ قالت شركة تويتر، أمس الجمعة، إنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميًا، في 20 يناير المقبل.
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وحساب “POTUS” هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.
وسينطبق هذا أيضًا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابي زوجة الرئيس الأمريكي “FLOTUS” والمتحدث باسم البيت الأبيض “PressSec”، حسبما قال نك باسيليو، المتحدث باسم شركة تويتر لشبكة CNN، الجمعة.
وقال باسيليو: “يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية”.
ويشار إلى أنه يمكن العثور على أرشيف حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إذا جرى البحث عن اسم المستخدم أو الهاندل (@POTUS44).
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