الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية زاد 12% في النصف الأول من 2020

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_ قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم السبت إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12 بالمئة في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
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وقال الفالح، الذي سبقت له رئاسة شركة النفط الوطنية أرامكو، في قمة مجموعة العشرين “يسعدني القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي”.
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