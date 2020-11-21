رئيس هيئة الاستثمار ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع شركة القناة للسكر

زار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع شركة “القناة للسكر” لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا.

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وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، باستمرار متابعة المشروعات التنموية الجديدة في صعيد مصر، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتذليل أي تحديات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تضمنت الاطلاع على تطور أعمال مصنع السكر على مساحة 240 فدانا، غرب محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، ويضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر.

‎وتابع رئيس هيئة الاستثمار أن دعم بيئة الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب لضخ استثمارات جديدة من أهم أولويات الهيئة، مشيرا الى أن محافظة المنيا تمتلك مقومات كافية لإحداث طفرات اقتصادية متنوعة بمنطقة الصعيد وتخلق فرصا تنموية هائلة لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا انه تم خلال الزيارة استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي من المخطط بدء انتاجه خلال الربع الأول من العام القادم، ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.

‎وأكد اللواء أسامة القاضي أن محافظة المنيا من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، حيث تمتلك مقومات التنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالقوى البشرية والبنية الأساسية من شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية والنقل النهري ومشروعات النقل الجماعي ومحطات الكهرباء ومعالجة المياه والصرف الصحي، موضحا أن كل تلك المقومات ستساهم في وضع المحافظة بمكانتها التي تليق بها لتحقيق نهضة اقتصادية ترفع من مستوى معيشة أبنائها.

‎ومن جانبه قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، إن المشروع هو نموذج للمشروعات صديقة البيئة حيث يتم استخدام تكنولوجيا متطورة لتوفير 30% من الطاقة خلال مراحل التصنيع، كما يتم استخدام تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في مصر للحفاظ على أعلى جودة للسكر، بالإضافة إلى استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الاعلاف، مشيرا إلى التزام الشركة بإقامة شبكة طرق رئيسية وفرعية تخدم المشروع لضمان استدامة العمل.

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